Posted by Jasmine Makar on April 3, 2026 0 Comments
Meet your Fall 2026 masthead

April 3, 2026

CONGRATULATIONS TO THE EDITORS OF FALL 2026!

Thank you to everyone who ran, voted and keeps this place going.

Without further ado, here is your new masthead:

Editor-in-Chief

Edward Lander

editor@theeyeopener.com

News Editors

Nadine Alsaghir (-)

VACANT

VACANT

news@theeyeopener.com

Arts & Culture Editor

Sophie Wallace (@sophiezarawallace)

arts@theeyeopener.com

Business & Technology Editor

Aditi Roy (@_aditiroy)

business@theeyeopener.com

Communities Editor

Rin Yanase (-)

communities@theeyeopener.com

Features Editor

Daniyah Yaqoob (-)

features@theeyeopener.com

Fun & Satire Editor

Dylan Marks (@dylanm.29)

fun@theeyeopener.com

Sports Editors

Francesco Cautillo (@frany.16)

VACANT

sports@theeyopener.com

Photo Editors

Rachel Cheng (@rachelwycheng)

Pierre-Philipe Wanya-Tambwe (@pierre_philipe)

Daniel Opasinis (@dannyopasinis)

photo@theeyeopener.com

Media Editors

Ava Whelpley (@ava.wphotography)

Victoria Andrade (@vic.toriaandrade)

media@theeyeopener.com

Production Editors

Jasmine Makar (@jasmine_makar)

Amira Benjamin (@amiraondigital)

production@theeyeopener.com

Digital Producer

Lucas Bustinski (@lucasbustinski)

digital@theeyeopener.com

General Manager

Liane McLarty

generalmanager@theeyeopener.com

Design Director

Vanessa Kauk

design@theeyeopener.com

Advertising Manager

advertising@theeyeopener.com

